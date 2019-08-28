Son Dakika Haberleri: Maltepe'de cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Maltepe'de cinayet

42 dakika önce

Maltepe'de bir otel odasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Maltepe'de cinayet, System.String[]

Maltepe'de bir otel odasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir otelden silah sesleri duyulması üzerine otel çalışanları kata çıkarak odaya girdi.

Bir kişinin kanlar içerisinde yattığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de otelin güvelik kameralarını incelemeye alarak katil zanlısı kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cevizli, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa metrosunda tiyatro oyuncularının 30 Ağustos canlandırması yolcuları gözyaşlarına boğdu!
Doğduğu mağarayı ziyaret eden tatlıses gözyaşlarını tutamadı Eşi kurşun yağdırdı, çığlığı o sırada açık olan cep telefonuna yansıdı Lüks otelde korkunç cinayet! Öldürdükten sonra üzerine kapıyı kilitleyip kaçtılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 10:34:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]