Son dakika haberleri | Maltepe'de cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile darbedilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Maltepe'de cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile darbedilen şüpheli tutuklandı

14.05.2022 21:45

Son dakika haber: MALTEPE'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile sokak ortasında darbedilen şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MALTEPE'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile sokak ortasında darbedilen şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maltepe Yalı Mahallesi'nde sokakta bir kişi darbedilmiş ve olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Yaşanan olayla ilgili çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın şüpheli kişinin iddiaya göre çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunmasından kaynaklı nedenle çıktığını belirleyerek harekete geçti. Polis kısa sürede şüpheli S.A.'nın kimliğini belirleyerek, Pendik'te yakaladı. Adliye'ye sevk edilen S.A., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haberleri | Maltepe'de cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile darbedilen şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | Maltepe'de cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile darbedilen şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | Maltepe'de cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile darbedilen şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | Maltepe'de cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile darbedilen şüpheli tutuklandı
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Cinsel istismar iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri: Cinsel istismar iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı Büyükçekmece'de motosikletli kadın, çocuğa çarpacağı iddiası ile darbedildi Büyükçekmece'de motosikletli kadın, çocuğa çarpacağı iddiası ile darbedildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Maltepe'de cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile darbedilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:53 Üniversitelere NFT ve Blockchain bölümleri geliyor! YÖK Başkanı Özvar açıkladı
21:31 Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs tablosu: 5 kişi hayatını kaybetti, 1407 yeni vaka tespit edildi
21:12 Benzin 23 lira sınırına dayanacak, LPG 11 lirayı aşacak! Zamlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
20:54 Zonguldak'ta evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti
20:33 İstanbulluların dikkatine! Yarın yapılacak organizasyonlar sebebiyle bu yollar trafiğe kapatılacak
20:30 İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuştu: Kapıyı kapatmıyoruz ama PKK'ya izin vermeyi sonlandırmalılar
20:06 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan Tokmz'ün sahne şovu damga vurdu
20:02 Adana'da sahipsiz köpeklerden uzaklaşırken düşen kişi yaşamını yitirdi
19:23 Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 22:00:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Maltepe'de cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile darbedilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement