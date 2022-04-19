MALTEPE'DE ÇOCUĞA ARAÇ KULLANDIRAN BABAYA CEZA - Son Dakika
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MALTEPE'DE ÇOCUĞA ARAÇ KULLANDIRAN BABAYA CEZA

19.04.2022 10:31

MALTEPE'de 11 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran babaya 3 bin 674 lira ceza kesildi.

MALTEPE'de 11 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran babaya 3 bin 674 lira ceza kesildi.

Olay, geçen Cuma günü Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesinde meydana gelmiş, trafikte bir kız çocuğu yanında oturan yetişkin birisiyle ile araç kullanarak düğer sürücülerin dikkatini çekmişti. Kız çocuğunun araç kullandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek görüntülerden aracının plakasını tespit etti. Yapılan çalışmalarda 34 RLT 54 plakalı aracı kullanan kişinin 2011 doğumlu H.D. olduğu, aracı kullandığı sırada yanında bulunan kişinin babası Mustafa D. olduğu belirlendi. Sürücü H.D.?ye yaşı küçük olduğundan cezai işlem uygulanmadığı, aracın sahibi babası Mustafa D.?ye 'Sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek' suçundan 3 bin 674 lira ceza kesildi.

MALTEPE'DE ÇOCUĞA ARAÇ KULLANDIRAN BABAYA CEZA
MALTEPE'DE ÇOCUĞA ARAÇ KULLANDIRAN BABAYA CEZA
MALTEPE'DE ÇOCUĞA ARAÇ KULLANDIRAN BABAYA CEZA
MALTEPE'DE ÇOCUĞA ARAÇ KULLANDIRAN BABAYA CEZA

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MALTEPE'DE ÇOCUĞA ARAÇ KULLANDIRAN BABAYA CEZA - Son Dakika
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