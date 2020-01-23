Maltepe'de "Çocuk Şenliği" eğitici oyunlarla devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de 'Çocuk Şenliği' eğitici oyunlarla devam ediyor - Son Dakika

Maltepe'de "Çocuk Şenliği" eğitici oyunlarla devam ediyor

6 saat önce

Maltepe Belediyesinin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği Çocuk Şenliği'nde çocuklar, birbirinden eğlendirici oyunları izlerken faydalı bilgiler de ediniyor.

Maltepe'de

Maltepe Belediyesinin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği Çocuk Şenliği'nde çocuklar, birbirinden eğlendirici oyunları izlerken faydalı bilgiler de ediniyor.


Tiyatro Yeniden, "Her Şey Elimizde" isimli oyunuyla soğuk kış günlerinde grip başta olmak üzere hastalıklardan ve mikroplardan korunmak için elleri yıkamanın önemini anlattı. Dersu Yavuz Altun'un yazıp yönettiği oyunun dekorunu Nihat Çelik, müziklerini Oya Erkaya Ayman ve Tufan Dağtekin hazırladı. Oyunda Mucit Macit'in en yakın arkadaşı Özi ile birlikte Mikro-Mak adlı makineyle küçülerek mikropların dünyasında çıktığı yolculuk sahnelendi. Mikropları tanıyıp, çocukları hastalıklardan koruyacak bilgileri toplamaya çalışan Mucit Macit'in öyküsünü minikler ilgiyle izledi. Sabun Tanecikleri Ak ve Pak'ın, Sinir ve Çalçene isimli mikroplara karşı mücadelesinin sahnelendiği bölümlerde minik izleyiciler neşeli anlar yaşadı. Oyun bitiminde sabun zerreciklerinin marşı olan "Temizlik Sağlıktır" şarkısı bütün çocukların katılımıyla söylendi. Oyun öncesinde ve sonrasında animatörler eşliğinde yüz boyama etkinliği düzenlenip, balon dağıtımı yapıldı. - İSTANBUL

Türkan Saylan, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksim metrosunda uyuyan çocuk yürekleri sızlattı
Genç kızı ormanlık alana götürüp cinsel istismarda bulunan adam tutuklandı TFF, Vedat Muriqi'nin gördüğü kart sonrası talimatta değişikliğe gidiyor Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 20:16:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de "Çocuk Şenliği" eğitici oyunlarla devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]