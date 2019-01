Maltepe'de Çocuklar İçin Şenlik Vakti

Maltepe Belediyesinin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 21 Ocak-01 Şubat tarihlerinde ücretsiz düzenleyeceği "Sömestr Tatili Çocuk Şenliği" başlıyor.

Maltepe Belediyesinin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 21 Ocak-01 Şubat tarihlerinde ücretsiz düzenleyeceği "Sömestr Tatili Çocuk Şenliği" başlıyor. Şenlikte, tiyatronun sevilen sanatçıları ve tiyatro grupları, birbirinden eğitici ve eğlendirici oyunlarını, sevimli kahramanların öykülerini Maltepeli çocuklar için sahneleyecek.



Sadri Alışık Çocuk Tiyatrosu, Uygur Çocuk Tiyatrosu, Mavi Kumpanya, Maltepe Belediye Tiyatrosu, Hospitadent Çocuk Tiyatrosu, sömestr tatilinde 12 ayrı çocuk oyunuyla minik izleyicilerin karşısına çıkacak. Şenlikte, tiyatronun usta ismi Enis Fosforoğlu'nun yazdığı, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) teşekkür alan "Futbol Bir Oyundur" isimli müzikli çocuk kabaresinin gösterimi yapılacak. Şenlik boyunca, çocuk tiyatrolarından sonra çocuklar için maskotlar eşliğinde yüz boyama etkinliği düzenlenecek ve balon dağıtılacak.



Kendi masallarını yazacaklar



Çocuk masalları yazarı, dramaturg Pınar Merterkek de 21-26 Ocak tarihlerinde "Kendi Masalını Kendin Yaz, Kendin Anlat" isimli atölye çalışmasıyla çocuklarla bir araya gelecek. Merterkek, geliştirdiği formatıyla Türkiye'de bir ilk olan çalışmasını Maltepeli çocuklar ile gerçekleştirecek. Masalın çocuk gelişimine katkısından yola çıkan Merterkek, çalışmanın birinci modülünde, kendi kitaplarından bir masalı çocuklara canlandırarak anlatacak. İkinci modülde ses, nefes, imaj, role bürünme teknikleri ve drama ile her çocuğun sahne üzerinde anlatacağı masalını, ekip arkadaşları canlandıracak. Atölye çalışmalarının her bir bölümü 9-14 yaş arası 25 çocuk ile gerçekleşecek.



Masal okuma saatleri



Şenlikte, Mavi Kumpanya oyuncuları 27 Ocak-01 Şubat tarihlerinde, "Masal Okuma Saatleri" ile minik izleyicilerin karşısına çıkacak. "Hayal Et Gerçekleşsin" sloganıyla düzenlenecek okuma saatinde, çocukların hayallerindeki sürpriz kahramanlar, masal okurken karşılarına çıkacak. Türkiye'de bir ilk olan canlandırmalı masalda, çocukların hayal güçlerinin gelişerek teknoloji bağımlılıklarının azaltılmasına katkı sunulacak. - İSTANBUL

