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MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR - Son Dakika

MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR

02.06.2021 13:26

MALTEPE'de bir sokakta bulunan çöp konteyneri mahallelinin kabusu oldu.

MALTEPE'de bir sokakta bulunan çöp konteyneri mahallelinin kabusu oldu. Yokuşun başına konulan konteyner rüzgar çıktığında kayınca mahallere zor anlar yaşatıyor.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi Medrese Çıkmazı Sokağı'ndaki çöp konteyneri rüzgar çıktığı zaman bir çok kez yokuş aşağı kaydı. Kayan konteyner bir çok kez araçlara çarparak hasar verdi. Konteyner en son geçtiğimiz gün kaydı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, o anlar sokaktaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri, çözüm olarak kaldırım taşlarını çöp konteynerinin tekerleklerinin önüne koyarak önlem aldı. Bunun kesin çözüm olmadığını dile getiren mahalle sakinleri, yeraltı çöp konteyneri talep etti.

"ARKAMIZA BAKIYORUZ MECBUREN"

Konteyner aşağıya kayarken sokakta bulunan Osman Karacan "Çocuklar oynarken bir anda rüzgar çıktı. Konteyner aşağıya kadar rüzgarın etkisiyle sürüklendi, duvara çarptı. Daha önceden de burada bir araba vardı, ona da vurdu. Biz taş getirdik. Beton döktük buraya. Korkuyoruz. Kendi arabam vardı. Koştum hemen vuracak diye. Mecbur arkamıza bakıyoruz. Arkamıza bakıyoruz mecburen" şeklinde konuştu.

"RÜZGAR ESİNCE ÇÖP KONTEYNERİNİ EVE Mİ GÖTÜRECEĞİZ?"

Erol Övenç ise, "Burada çoluk çocuk oynadığı zaman büyük bir tehlike. Yazın da sıcaklarda kokudan durulmuyor. Konteyner dışarıda olduğu sürece her daim kaymaya elverişli. Fırtınanın ne zaman çıkacağını meteoroloji haber veriyor ama biz ne yapabiliriz. Çöp konteynerini alıp eve mi götüreceğiz? Merdiven boşluğuna mı saklayacağız?" dedi.

"ÇOCUKLAR KONTEYNERİN YAKININDA OYUN OYNUYOR"

Emrullah Çil de "Birkaç defa kaydı arabalara hasar verdi. Hiç bir zaman için bu konteyner yerinde durmuyor. Burada çocuk oynuyor. Mesela üzerine kayarsa konteyner çocuğa zarar verir ölebilir de yani" diye konuştu.

MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR
MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR
MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR
MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR
MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR
MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR
MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR
MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR
MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR
MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR
MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR

Medrese, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KABUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR - Son Dakika


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