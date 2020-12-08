Maltepe'de çöpe atılan kimyasal maddenin kokusu paniğe neden oldu - Son Dakika

Maltepe'de çöpe atılan kimyasal maddenin kokusu paniğe neden oldu

08.12.2020 20:22

Maltepe'de yeraltı çöp konteynerine atılan şişe içerisinde kimyasal maddelerin çevreye yaydığı koku paniğe neden oldu.

Maltepe'de yeraltı çöp konteynerine atılan şişe içerisinde kimyasal maddelerin çevreye yaydığı koku paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri inceleme yaptı. Çöp konteynerine atılan maddelerin çöplerle karışmasının kokuya neden olduğu öğrenildi.

Maltepe Girne Mahallesi Elifli Sokak üzerinde bulunan yeraltı çöp konteynerlerinden saat 18.00 sıralarında çevreye yayılan kötü koku mahallelide paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri konteynerlerin kapağını açarak içeriye atılan maddeleri dışarı çıkardı. Çöpe atılan maddelerin şişe içerisinde bulunan sıvı kimyasal madde olduğu anlaşıldı. Kimyasal maddenin çöpteki diğer maddelerle birleşmesiyle kötü kokuya neden olduğu öğrenilirken, kimyasal maddeyi kimlerin attığı ise henüz öğrenilemedi. Şişe içerisindeki kimyasal maddeler daha sonra olay yerine gelen ekipler tarafından götürüldü.

Mahallede yayılan kötü koku nedeniyle panik yaşadıklarını belirten bir mahalle sakini, "Apartmandan aradılar, binaya acayip koku geliyor dediler. Çöpe bir şey atmışlar. Kimin attığını görmedik. Gaz gibi koku var" dedi. - İSTANBUL

Maltepe'de çöpe atılan kimyasal maddenin kokusu paniğe neden oldu
Maltepe'de çöpe atılan kimyasal maddenin kokusu paniğe neden oldu
Maltepe'de çöpe atılan kimyasal maddenin kokusu paniğe neden oldu
Maltepe'de çöpe atılan kimyasal maddenin kokusu paniğe neden oldu
Maltepe'de çöpe atılan kimyasal maddenin kokusu paniğe neden oldu
Maltepe'de çöpe atılan kimyasal maddenin kokusu paniğe neden oldu

Kimyasal, İtfaiye, Maltepe, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de çöpe atılan kimyasal maddenin kokusu paniğe neden oldu - Son Dakika


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