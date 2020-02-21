Maltepe'de çözüm odaklı hizmet - Son Dakika

Maltepe Belediyesi 2019 yılında 69 bin 88 ilçe sakinin şikayet ve talebini çözüme kavuşturarak, vatandaşların takdirini topladı. Vatandaşlara daha etkin hizmet vermek için kurulan Halk Masası, Çağrı Merkezi ve Çözüm Masası ise ilçe sakinlerinin doğrudan yönetim süreçlerine katılarak eleştirilerini ve şikayetlerini iletmeleri için hizmet veriyor.



Maltepe Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Halk Masası, Çağrı Merkezi ve Çözüm Masası, Maltepe'nin 18 mahallesinden vatandaşlar tarafından gelen şikayet ve talepleri karşılıyor. Ekipler, vatandaştan gelen istek, şikayet, ihbar, görüş ve önerileri değerlendirerek 69 bin 88 adet evrağı kayıt altına aldı. Halk Masası ve Çözüm Masası çalışanları, 48 bin 117 vatandaşla telefonda görüşerek bilgi paylaşımı yaptı. Çağrı Merkezi birimi ise, vatandaşlarla 180 bin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon ile 24 bin 482 vatandaşın başvurusu alınırken, 28 bin 851 kişi ise bizzat belediyeye gelerek başvuru imkanı buldu. Engelli vatandaşların hizmet alması için başvuru noktaları ve giriş yerleri uygun hale getirildi. Başvurular doğrultusunda geçtiğimiz yıl Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 11 bin 556, Sağlık İşleri Müdürlüğü 7 bin 438, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 bin 793, Zabıta Müdürlüğü 4 bin 554, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 bin 690, Veteriner İşleri Müdürlüğü 3 bin 872 şikayeti çözdü.



İBB Beyaz Masa ve CİMER ile ortak çalışma



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Maltepe Belediyesi arasında evrak kayıt sistemi entegrasyonu yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki beyaz masa ile Maltepe Belediyesi Halk Masası'nın koordineli çalışması sonucu, İBB Beyaz Masa'ya ulaşan ve Maltepe Belediyesi'ni ilgilendiren 3 bin 515 adet başvurusu ivedilikle işleme alındı. Entegrasyon sayesinde ayrıca İBB'yi ilgilendiren talepler de yakından takip edilerek çözüme kavuşturuldu. Personele ayrıca, vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak üzere oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sistemi ile ilgili eğitim verildi. İstanbul Valiliği'nin eşgüdümünde CİMER sistemi üzerinden Maltepe Belediyesi'ne iletilen bin 564 adet başvuru çözüme kavuşturuldu. Maltepe Kaymakamlığı'na bağlı Açık Kapı Bürosu'ndan gelen 184 başvuru yine belediye ekipleri tarafından çözüme kavuşturuldu.



E-belediye Maltepelilerin hayatını kolaylaştırdı



Maltepe Belediyesi e-belediye uygulaması ile vatandaşların belediyeye daha hızlı ulaşmasına olanak sunarak hayatı kolaylaştırıyor. Elektronik kamu hizmeti olarak sunulan web formu üzerinden 5 bin 234 başvuru alındı. Belediye, WhatsApp İhbar Hattı hizmetiyle 3 bin 416 başvuruyu da çözüme kavuşturdu. Elektronik posta yolu ile gelen 671 başvuru da ekipler tarafından çözüldü. - İSTANBUL