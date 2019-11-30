Son Dakika Haberleri: Maltepe'de darbedilen iki kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Maltepe'de darbedilen iki kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Maltepe'de darbedilen iki kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

İstanbul Maltepe'de, alkol aldıkları öne sürülen iki kişi silahla darbedildi.

Maltepe'de darbedilen iki kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

İstanbul Maltepe'de, alkol aldıkları öne sürülen iki kişi silahla darbedildi.

Girne Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 4 kişilik bir grup arabayla seyir ettikleri esnada önce havaya ateş açtı. Daha sonra orada alkol aldıkları öne sürülen iki genci silahın kabze kısmıyla darbederek olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şahısların ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul, Maltepe, Girne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
İBB Başkanı'nın engelliler merkezi yapmak istediği İSKİ'ye ait arazi, Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsis edildi İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı İstanbul, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 13:11:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de darbedilen iki kişi hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]