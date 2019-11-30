Son Dakika › Güncel › Maltepe'de darbedilen iki kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Maltepe'de darbedilen iki kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
İstanbul Maltepe'de, alkol aldıkları öne sürülen iki kişi silahla darbedildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:43 Kaynak: AA
İstanbul Maltepe'de, alkol aldıkları öne sürülen iki kişi silahla darbedildi.
Girne Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 4 kişilik bir grup arabayla seyir ettikleri esnada önce havaya ateş açtı. Daha sonra orada alkol aldıkları öne sürülen iki genci silahın kabze kısmıyla darbederek olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan şahısların ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor İBB Başkanı'nın engelliler merkezi yapmak istediği İSKİ'ye ait arazi, Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsis edildi İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı İstanbul, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı