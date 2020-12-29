Maltepe'de dehşet; Cenaze çıkarılırken gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika

Maltepe'de dehşet; Cenaze çıkarılırken gözyaşlarına boğuldular

29.12.2020 16:42
Maltepe'de dehşet; Cenaze çıkarılırken gözyaşlarına boğuldular, System.String[]

Ali Kerem BENGİ / MALTEPE'de feci şekilde öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in cenazesi evden çıkarıldı.

Ali Kerem BENGİ/ MALTEPE'de feci şekilde öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in cenazesi evden çıkarıldı. Cenaze çıkarılırken, yakınları gözyaşı döktü.

Maltepe'de Kemal Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Dairedeki yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının cesedi çıkarıldı. Bu sırada Sözer'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ceset morguna kaldırıldı. Öte yandan Aylin Sözer'in buradaki eve 2 ay önce taşındığı öğrenildi.


Maltepe'de dehşet; Cenaze çıkarılırken gözyaşlarına boğuldular
Maltepe'de dehşet; Cenaze çıkarılırken gözyaşlarına boğuldular
Maltepe'de dehşet; Cenaze çıkarılırken gözyaşlarına boğuldular
Maltepe'de dehşet; Cenaze çıkarılırken gözyaşlarına boğuldular
Maltepe'de dehşet; Cenaze çıkarılırken gözyaşlarına boğuldular
Maltepe'de dehşet; Cenaze çıkarılırken gözyaşlarına boğuldular

Öğretim Görevlisi, Maltepe, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de dehşet; Cenaze çıkarılırken gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika


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