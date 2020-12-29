MALTEPE'DE DEHŞETE İLİŞKİN KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA - Son Dakika

MALTEPE'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin Maltepe Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Cinayete hırsızlık süsü verilmek için dairenin ateşe verdiği belirtilen açıklamada "Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı K.A.'nin A.S. isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde K.A.'nin A.S. isimli kadın şahsı öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli şahıs K.A. gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

- İstanbul