Maltepe'de 'Destek Market' ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Maltepe'de 'Destek Market' ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

İSTANBUL - Maltepe'de, 6 yıldır hizmet veren ve 400 metrekarelik alan üzerine kurulu Destek Market, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların giyim, gıda ve hijyen ürünlerine ulaşabildiği Destek Market, kurulduğu günden bugüne ise toplamda 60 bin kişiye hizmet verdi.

Maltepe Kaymakamlığı ve Temel İhtiyaç Derneği arasında yapılan protokolle, 25 Şubat 2015 tarihinde faaliyete başlayan Destek Market, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor. Uygulama ile ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesinin artırılması, sosyal yardım hizmetleriyle toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

İlçe sakinlerinin gıda, hijyen ve giysi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 400 m2'lik bir alanda kurulan markette, temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmetler veriliyor. Destek Market'ten Maltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen gelir durumu yetersiz vatandaşlar yararlanabiliyor. Hak sahibi vatandaşların telefonlarına tanımlanan puanlarla ihtiyaç sahipleri diledikleri zaman Destek Market'ten alışveriş yapabiliyorlar.

"60 bin vatandaşımız faydalandı"

Markete ziyarette bulunan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Bildiğiniz üzere ülkemizde farklı yollarla ihtiyaç sahibi insanlara yardımlar ulaştırılmaktadır. Kaymakamlıklar olarak devletimizin bize vermiş olduğu bütçelerle bu ihtiyaçları karşılamaya çalışmaktayız. Özellikle pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bulunması nedeniyle sosyal yardımlaşmaya daha çok ihtiyaç hissedilmiştir. Bizde Maltepe Kaymakamlığı olarak bizlere bağış yapan çeşitli firmaların aracılığıyla ayni yardımları vatandaşlara ulaştırmaktayız. Bu ayni yardımlar içerisinde her türlü giyim gıda ve temizlik malzemeleri bulunmakta. Yaklaşık 6 yıl önce ilçemizde başlatmış olduğumuz Destek Market projesi tüm hızı ile devam etmekte. İlk kurulduğu günden bugüne 60 bin vatandaşımız hizmetlerimizden faydalanmış durumda" diye konuştu.