Maltepe'de devlet daireleri dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de devlet daireleri dezenfekte edildi - Son Dakika

Maltepe'de devlet daireleri dezenfekte edildi

6 saat önce

Maltepe Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs vakalarının ardından, ilçede Kaymakamlık ve Emniyet gibi devlet dairelerini, okulları ve ibadethaneleri dezenfekte etti.

Maltepe'de devlet daireleri dezenfekte edildi, System.String[]

Maltepe Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs vakalarının ardından, ilçede Kaymakamlık ve Emniyet gibi devlet dairelerini, okulları ve ibadethaneleri dezenfekte etti.


Türkiye'de de görülmeye başlayan koronavirüs vakalarına karşı aldığı önlemleri sıklaştıran Maltepe Belediyesi, ilçede bulunan kamu binalarıyla, devlet dairelerini, odaları, okulları ve ibadethaneleri dezenfekte etmeye başladı. Toplamda 3 ekip ve 6 kişilik bir personelle çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe Kaymakamlığı, Askerlik Şubesi Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kent Konseyi, polis karakollarında çalışma yaptı.


Alınan önlemlerle ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, bakanlıkların aldığı önemlere uyulmasını söyleyerek, "İlçemizde başta kamu kurumları olmak üzere birçok noktada dezenfekte çalışması yapmaya başladık. Bunları arttırarak devam edeceğiz. Bu olağanüstü dönemde hijyen ve temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Kaymakamlık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
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