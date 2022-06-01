MALTEPE'DE DEVRİLEN ARAÇTAN BÖYLE KAÇTI - Son Dakika
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MALTEPE'DE DEVRİLEN ARAÇTAN BÖYLE KAÇTI

01.06.2022 18:19
MALTEPE'DE DEVRİLEN ARAÇTAN BÖYLE KAÇTI

MALTEPE'de, caddede otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

MALTEPE'de, caddede otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilirken, bir yayanın kaçarak kazadan son anda kurtulduğu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Uyanık Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki 06 Z 8944 plakalı otomobil ile 34 ELJ 926 hafifi ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarak sürüklendi. O esnada yolun karşısında geçen yaya üzerine gelen hafif ticari aracı fark ederek, kaldırıma doğru kaçıp son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.  2 yaralı ilk müdahalelerinin ardından çevredeki yakın hastaneye sevk edildi. Araçlar çekici ile kaldırılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpıştığı, yolun karşısına geçen yayanın kaldırıma koşarak kazadan son anda kurtulduğu görülüyor.

Polisin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

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Kaynak: DHA

Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

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