Maltepe'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Maltepe'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
7 saat önce
Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Muhammed İncedayı'nın kullandığı 34 HA 3539 plakalı beton mikseri, Gülsuyu Köprüsü'nden D-100 karayolunun Kadıköy istikametine dönmek isterken virajı alamayarak devrildi.
Kazada araç içinde sıkışan sürücü İncedayı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İncedayı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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