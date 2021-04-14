MALTEPE'DE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPILAN VİLLAYA BASKIN - Son Dakika

MALTEPE'DE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPILAN VİLLAYA BASKIN

Maltepe'de villada doğum günü partisi yapan kişilere baskın düzenlendi.

Maltepe'de villada doğum günü partisi yapan kişilere baskın düzenlendi. Partide bulunan 24 kişiye toplam 75 bin lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı. Polis ekipleri, Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan villada parti yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, villanın bulunduğu adrese baskın düzenledi. Doğum günü partisine katılan 24 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.Maddesine istinaden" 75 bin 600 lira para cezası kesildi. Partiye katılan bir kişinin üzerinde ise bir gram uyuşturucu ele geçirildi. Üstünden uyuşturucu çıkan kişi hakkında adli işlem de yapıldı. Partinin düzenlendiği villa mühürlendi.

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