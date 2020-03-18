Maltepe'de dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

Maltepe'de dolu yağışı etkili oldu
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Dolu yağışından detaylar Arabaların üzerindeki kardan detaylar İSTANBUL - Maltepe'de dolu yağışı etkili oldu.
Dolu yağışından detaylar
Arabaların üzerindeki kardan detaylar İSTANBUL - Maltepe'de dolu yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:39 Kaynak: AA
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