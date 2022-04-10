İSTANBUL-MALTEPE'DE DRON DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-MALTEPE'DE DRON DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ

10.04.2022 00:37

MALTEPE'de gece saatlerinde çok sayıda polis ekibinin katılımı ile asayiş denetimi gerçekleştirildi.

MALTEPE'de gece saatlerinde çok sayıda polis ekibinin katılımı ile asayiş denetimi gerçekleştirildi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetim sırasında dron yardımı ile yapılan çalışmalarda şüpheli görülen kişiler ve otomobiller tek tek durdurularak arandı.

Maltepe genelinde polis ekipleri tarafından 21.00-23.00 saatleri arasında çok sayıda polisin katılımı ile 'Maltepe Huzurlu Sokaklar-5' isimli asayiş denetimi yapıldı. Denetimde toplam 44 ekiple 465 polis görev aldı. Çalışmalar sırasında 7 bin 35 kişi Genel Bilgi Taraması'ndan(GBT) geçirilirken, 184 umuma açık yer denetlendi. Denetim sonunda 1 ruhsatsız tabanca, 3 adet narkotik hap, 2,6 gram narkotik madde, 8 aranan kişi, 80 yoklama kaçağı, 21 firar etmiş kişi tespit edilerek yakalanırken, 8 kişiye çeşitli suçlardan toplam 21 bin 643 lira idari para cezası kesildi.

İSTANBUL-MALTEPE'DE DRON DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ
İSTANBUL-MALTEPE'DE DRON DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ
İSTANBUL-MALTEPE'DE DRON DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ

YORUMLAR
500
İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi Maltepe'de 'huzurlu sokaklar' denetimi Maltepe'de 'huzurlu sokaklar' denetimi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MALTEPE'DE DRON DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael'i yeni Fatih Terim ilan etti
23:47 Üniversite öğrencileriyle iftar yapan Mansur Yavaş, sözleriyle kahkahaya boğdu
23:40 Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen adam kendini savundu: Atıma tımar yapıyordum
23:35 Ders niteliğinde bölüm! Gönül Dağı dizisinde Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi
23:32 Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
23:31 Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 00:58:41. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-MALTEPE'DE DRON DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement