İSTANBUL-MALTEPE'DE DRON DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika

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MALTEPE'de gece saatlerinde çok sayıda polis ekibinin katılımı ile asayiş denetimi gerçekleştirildi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetim sırasında dron yardımı ile yapılan çalışmalarda şüpheli görülen kişiler ve otomobiller tek tek durdurularak arandı.

Maltepe genelinde polis ekipleri tarafından 21.00-23.00 saatleri arasında çok sayıda polisin katılımı ile 'Maltepe Huzurlu Sokaklar-5' isimli asayiş denetimi yapıldı. Denetimde toplam 44 ekiple 465 polis görev aldı. Çalışmalar sırasında 7 bin 35 kişi Genel Bilgi Taraması'ndan(GBT) geçirilirken, 184 umuma açık yer denetlendi. Denetim sonunda 1 ruhsatsız tabanca, 3 adet narkotik hap, 2,6 gram narkotik madde, 8 aranan kişi, 80 yoklama kaçağı, 21 firar etmiş kişi tespit edilerek yakalanırken, 8 kişiye çeşitli suçlardan toplam 21 bin 643 lira idari para cezası kesildi.