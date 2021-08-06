MALTEPE'DE DRONE DESTEKLİ ORMAN DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ MALTEPE'de bulunan ormanlık alanlarda polis ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi. Atlı birlikler ve özel harekat polisleri ormanı titizlikle kontrol ederken, olası bir yangın ihtimaline karşı ormanda TOMA bekletildiği görüldü.

Yurdun birçok noktasında çıkan yangınların ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yunus polisleri, özel harekat ekipleri, atlı birlikler ve polis köpekleri ormanda denetim yaptı. Ayrıca denetimlerde drone da kullanılarak ormanda yaşanabilecek olumsuz durumlara yönelik önlem alındı. Drone ile anons edilerek mesire alanında bulunan vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan Maltepe'de bulunan ormanda içi su dolu TOMA'lar bekletildiği görüldü. Polis ve zabıta ekipleri mesire alanındaki vatandaşları ormanda ateş yakmamaları konusunda uyarırken, ailesiyle piknik yapmaya gelen Arif Selçuk Korkmaz, "Çok güzel bir şey. Biz zaten evimizden böreğimizi çöreğimizi getirip de gelmiştik. Ateş yakmayı hiç düşünmüyorduk. Hem de sabah sabah gelelim bakalım bir şey var mı? Bir tehlike olursa emniyet güçlerini arayalım. Bir anda doluştular. Bir sürü emniyet gücü geldi. Bizim de hoşumuza gitti" dedi.