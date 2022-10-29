Düğünde husumetli iki aile arasında çıkan olayda mermiler havada uçuştu! 1'i ağır, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düğünde husumetli iki aile arasında çıkan olayda mermiler havada uçuştu! 1'i ağır, 5 kişi yaralandı

29.10.2022 09:44

Maltepe'de sokak içerisinde yapılan bir düğünde katılan husumetli aile arasında silahlı çatışma çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Dün akşam saat 18.30 sıralarında Maltepe'de sokak içerisinde yapılan düğüne katılan ve aralarında husumet olan iki aile arasında silahlı çatışma çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Taraflardan biri yanında taşıdığı silahı çıkararak karşı tarafa 16 el ateş açtı. Karşı taraf ise bıçak ve taşlarla saldırdı. Olayda kardeş oldukları öğrenilen A. B., O. B., ve B. B. yaralanırken karşı aileden ise E. Ç. ve henüz kimliği belirlenmeyen 1 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası hızla adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çıkan kavgada yaralanan B. B.' nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Düğünde husumetli iki aile arasında silahlı çatışma: 1'i ağır 5 yaralı

HASTANENİN ÖNÜ DE KARIŞTI

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını öğrenen yakınları, hastane önünde karşı karşıya geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflar arasında yer yer çıkan arbedeyi polis ekipleri önledi.

Düğünde husumetli iki aile arasında silahlı çatışma: 1'i ağır 5 yaralı

"POMPALI İLE ATEŞ AÇTILAR"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Turan Kantar, "Kendi düğünleri vardı. Dışarıdan bir grubun geldiği söyleniyor. Önce kuru sıkı silah sıkıldı. Ardından pompalı tüfekle ateş açtılar. Yaklaşık 20 el ateş açıldı. Birbirine taş ve sopalarla saldırdılar. Sanırım 5 yaralı vardı. Polis ekipleri geldi. Burada önlem aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" dedi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya karışan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA
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Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde husumetli iki aile arasında çıkan olayda mermiler havada uçuştu! 1'i ağır, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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