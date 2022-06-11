Maltepe'de "Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler" Çalıştayı başladı - Son Dakika
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Maltepe'de "Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler" Çalıştayı başladı

11.06.2022 16:00
Maltepe'de "Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler" Çalıştayı başladı

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Türki Cumhuriyetlerden çok sayıda akademisyenin katıldığı "Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler" Çalıştayı Yaşar Kemal Kültür Merkezinde kapılarını açtı.

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Türki Cumhuriyetlerden çok sayıda akademisyenin katıldığı "Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler" Çalıştayı Yaşar Kemal Kültür Merkezinde kapılarını açtı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan çalıştayın açılış konuşmasını Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptı.

Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde düzenlenen " Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler Çalıştayı" kapılarını açtı. Çalıştaya Türk Halkları Konseyi, Ön Türk Akademisi, Yeditepe Üniversitesinden birçok akademisyen yurt içi ve yurt dışından birçok eğitimci katıldı.

Açılış konuşmasını Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yaptığı çalıştayda, Türk Halkları Konseyi Başkanı Mahmut Oral, Turan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rakhman Alshanov, "50 Bin Yıllık Ekolojik Felaketler ve Avesta Efsanelerine Yansıması" isimli sunum, Tarihçi ve Etnolog Doç. Dr. Nuralcya Tagi, "Kurt İmajı ve İkizler Motifi, Sibirya'dan Roma'ya Kadar Yolculuk" isimli sunumlarını yaptı. Türk Kültürünün doğuşu oluşması ve zaman içinde geçirdiği evrelerden oluşan sunumlar sonrası salonda bulunan katılımcıların soruları ile bilgi alış verişinde bulunuldu. 11-12 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan çalıştay çok sayıda yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenler ile birlikte Türk Kültürünün önemi ve geçirdiği evreler gün yüzüne çıkarılacak.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç," Genç Kuşaklarla konuştuğumuzda milli değerlerimizin unutulduğunu görüyorum. Biz bu çalışmalar ile genç kuşaklara ulaşmayı, Öncülük yapmayı gençler ile köprü kurmayı amaçlıyoruz. Biz Maltepe'de her yıl düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle halkımızın geçmişleri ile bir köprü kurma hizmeti sunmak istiyoruz. Biz ancak tarihimizi anladığımız zaman geleceği birlikte inşa edeceğiz. Aksi durumda Türklerin kadim medeniyetine binlerce yıllık geçmişe nerelerde izler bırakmışlar ne yapmışlar öğrenmemiz güçleşir. Biz köprü kurarak geçmiş ile günümüz arasında bilgi alış verişi yapmak istiyoruz "dedi. - İSTANBUL

Maltepe'de Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler Çalıştayı başladı
Maltepe'de Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler Çalıştayı başladı
Maltepe'de Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler Çalıştayı başladı
Maltepe'de Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler Çalıştayı başladı
Maltepe'de Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler Çalıştayı başladı

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Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, Yaşar Kemal, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de 'Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler' Çalıştayı başladı - Son Dakika

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