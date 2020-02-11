Maltepe'de dürümcüde silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de dürümcüde silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Maltepe'de dürümcüde silahlı kavga: 3 yaralı

6 saat önce

MALTEPE'de bir dürümcü dükkanına gelen 4 kişiden 1'i, aralarında husumet bulunan 3 kişiyi silahla yaraladı.

Maltepe'de dürümcüde silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]
MALTEPE'de bir dürümcü dükkanına gelen 4 kişiden 1'i, aralarında husumet bulunan 3 kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan bir dürümcü dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecekle ilgili husumet bulunan Metin K., Murat P., Taki C. ve Seyit Ali P.  dürümcü dükkanına gelerek oturmaya başladı. Dörtlünün arasında bir anda tartışma çıktı. Ardından Metin K., yanında getirdiği silahla tartıştığı 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırganı gözaltına alarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü. Yaralılar, ambulanslarla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bezmialem Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Hastanelerine sevk edildi.


- İstanbul
Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
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