Maltepe'de dürümcüde silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de dürümcüde silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Maltepe'de dürümcüde silahlı kavga: 4 yaralı

6 saat önce

Maltepe'de bir dürümcüde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Maltepe'de dürümcüde silahlı kavga: 4 yaralı, System.String[]

Maltepe'de bir dürümcüde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde bulunan bir dürümcüde bir grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran Murat K, Murat P. Taki C. Levent A. ve Seyit A. P'yi vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Şüpheli Murat K'yı gözaltına alan polis ekipleri, silaha el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamlarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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