Son Dakika Haberleri: Maltepe'de E-5 Karayolu Kenarında Toprak Kayması

Maltepe'de E-5 Karayolu Kenarında Toprak Kayması

1 saat önce

5 Karayolu Maltepe mevki'inde yol kenarında toprak kayması meydana geldi.

Maltepe'de E-5 Karayolu Kenarında Toprak Kayması, System.String[]
E-5 Karayolu Maltepe mevki'inde yol kenarında toprak kayması meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis olay yerine güvenlik şeridi çekti.

E-5 karayolu Maltepe mevki'inde bugün öğle saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yol kenarındaki yayalar o bölgede yürümekte zorlandı. Polis tedbir amaçlı olarak bölgeye güvenlik şeridi çekti.

Oradan geçmekte zorlanan yaşlı bir vatandaş; "Her gün düzenli olarak aşağıdaki yoldan yürüyorduk ama şu anda orası kaymış yol geçit vermiyor onun için yukarıdan geçiyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:55 Kaynak: İHA

Polis, Maltepe, 3. Sayfa
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