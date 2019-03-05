Maltepe'de E-5 Karayolu Kenarında Toprak Kayması
1 saat önce
5 Karayolu Maltepe mevki'inde yol kenarında toprak kayması meydana geldi.
E-5 Karayolu Maltepe
mevki'inde yol kenarında toprak kayması meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis olay yerine güvenlik şeridi çekti.
E-5 karayolu Maltepe mevki'inde bugün öğle saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yol kenarındaki yayalar o bölgede yürümekte zorlandı. Polis
tedbir amaçlı olarak bölgeye güvenlik şeridi çekti.
Oradan geçmekte zorlanan yaşlı bir vatandaş; "Her gün düzenli olarak aşağıdaki yoldan yürüyorduk ama şu anda orası kaymış yol geçit vermiyor onun için yukarıdan geçiyoruz" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:55 Kaynak: İHA
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