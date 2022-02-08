Üye Girişi
Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi - Son Dakika

Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi

08.02.2022 09:51

Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi

İSTANBUL Maltepe D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Art arda makas atarak ilerleyen sürücü, tehlikeli yolculuğu yanındaki arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe D-100 karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu esnada makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü hem kendini hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Araç sürücüleri ise makasa giren sürücüye korna çalarak tepki gösterdi.

Öte yandan trafiği tehlikeye atan sürücü, makas attığı anları yanındaki arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırttı.

Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi
Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi
Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi

YORUMLAR
500

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:01 8 gündür haber alınamayan Barış internette doğada nasıl yaşandığını araştırmış!
11:00 8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor
11:00 Dünya yıldızı çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi, o anları gülerek paylaştı
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
10:33 Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz
10:31 Maça yaşanan kavga damga vurdu! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi
10:18 Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
10:07 İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:10:14. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement