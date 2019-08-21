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Maltepe'de eğitim evlerinde dopdolu kurslar

15 dakika önce

Maltepe Belediyesi'ne bağlı eğitim evleri, yeni eğitim-öğretim dönemine dopdolu giriyor.

Maltepe'de eğitim evlerinde dopdolu kurslar, System.String[]
Maltepe Belediyesi'ne bağlı eğitim evleri, yeni eğitim-öğretim dönemine dopdolu giriyor. Kurslarda sınıf öğrencilerine ders destek eğitiminden, İngilizce ve satranç kurslarına kadar bir dizi eğitim verilecek.

Maltepe Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Aydınevler, Cevizli, Esenkent, Fındıklı, Küçükyalı ve Zümrütevler eğitim evlerinde yeni sezona start verdi. 2., 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerine ders destek eğitiminden, İngilizce ve satranç kurslarına kadar dopdolu bir dizi eğitimin verileceği kurslar, Aydınevler, Cevizli, Esenkent, Küçükyalı ve Zümrütevler için haftanın 6 günü 15.00-18.00 arası, Fındıklı için haftanın 6 günü 09.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Kurslara katılmak isteyenler, 21 Ağustos-21 Eylül tarihleri arasında, Cumhuriyet Eğitim Merkezi ve eğitim evlerine başvuru yapabilecek. - İSTANBUL
Maltepe Belediyesi, Fındıklı, Cevizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:47 Kaynak: İHA
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