Maltepe'de eğlence mekanında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de eğlence mekanında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

Maltepe'de eğlence mekanında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

6 saat önce

MALTEPE'de eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada, aynı gruptan 3 kişi yaralandı.

Maltepe'de eğlence mekanında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada, System.String[]

MALTEPE'de eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada, aynı gruptan 3 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye  saniye yansıdı.

Olay, Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi'ndeki eğlence mekanında saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında eğlenen Y.D. ve kız arkadaşı ile 3 kişilik gruptaki kişiler arasında 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.D. elindeki bıçakla karşı gruptaki 3 kişiyi yaraladı. Kavgayı gören diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı kavgada yaralanan Ömer Zor, Battal Böyük ve Akın Böyük, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Zor'un, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de eğlence mekanı ve çevresinde incelmelerde bulundu. İncelemeler sonucu bir cep telefonu ile bıçak bulundu. Ayrıca mekandaki güvenlik kameraları da kontrol edildi. Olay yerinde gözaltına alınan Y.D. sorgulanmak üzere Maltepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde bıçak olan bir kişiyle gruptakiler tartışıyor. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşüyor. Elinde bıçak olan şüpheli gruptakilere saldırırken, yaralananlar yere düşüyor. Yaralılardan biri ayağa kalkarak, bıçaklı kişiye saldırmaya çalışıyor. Gruptakiler de bıçaklı kişiye saldırmaya çalışıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:57 Kaynak: DHA
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