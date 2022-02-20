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Maltepe'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı - Son Dakika

Maltepe'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı

20.02.2022 14:09

Maltepe'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı Maltepe'de bir ortaokulda yapılan ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girdiği tespit edilen 65 yaşındaki K.Ö. yakalandı.

Maltepe'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı

İSTANBUL - Maltepe'de bir ortaokulda yapılan ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girdiği tespit edilen 65 yaşındaki K.Ö. yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, maskesinin içerisinde bir adet mikrofon, iki adet enerji kaynağı, kablolar, verici mekanizması, sol kulağının içinde dinlenme cihazı ve ayakkabısında kablosuz internet cihazı ele geçirildi.

Olay, Maltepe Aydınevler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 19 Şubat 2022 tarihinde saat 11.00 sıralarında yapılan motorlu taşıtlar sınavı sırasında meydana geldi. Gözetmen öğretmen, 65 yaşındaki K.Ö. isimli şüpheli şahsın sınav esnasında kopya çektiğinden şüphelenerek konuyu, okulda sınav için görevli polis memurlarına aktardı.

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.Ö. isimli şüpheli şahsın üst aramasında, maskesinin içerisinde bir adet mikrofon, iki adet enerji kaynağı, kablolar, verici mekanizması, sol kulağının içinde dinlenme cihazı, ayakkabısı içinde içerisinde hat bulunan kablosuz internet cihazı ele geçirdi. Konuya ilişkin yakalanan K.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından, "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Maltepe'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı
Maltepe'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı
Maltepe'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı
Maltepe'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı

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Maltepe'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı Maltepe'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı Maskesinde gizlediği düzenekle ehliyet sınavında kopya çeken kişi yakalandı Maskesinde gizlediği düzenekle ehliyet sınavında kopya çeken kişi yakalandı Son dakika haberi... Bakan Dönmez: 'Yer altı gaz depolama kapasitesi 2023'te 10 milyar metreküpe ulaşacak' Son dakika haberi... Bakan Dönmez: "Yer altı gaz depolama kapasitesi 2023'te 10 milyar metreküpe ulaşacak"

dinleme cihazı, Ehliyet, Maltepe, Enerji, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı - Son Dakika
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