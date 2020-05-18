MALTEPE'DE EKMEK DAĞITAN FIRINCILARA SİLAHLA SALDIRI: 2 YARALI - Son Dakika

Maltepe 'de ekmek dağıtan iki fırıncıları silahla yaralayan şüpheli olay yerinden bağırarak uzaklaştı. Olay anları saniye saniye kameraya yansıdı.

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