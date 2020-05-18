MALTEPE'DE EKMEK DAĞITAN FIRINCILARA SİLAHLA SALDIRI 2 YARALI - Son Dakika

Murat KORKMAZ İSTANBUL, (DHA)

Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırıncıları silahla yaralayan şüpheli olay yerinden bağırarak uzaklaştı. Olay anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Bağlarbaşı Santral Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli sokak içerisinde ekmek dağıtımı yapan fırıncı K. B. ve U. B. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada silahına davranan şüpheli, fırıncılara 5 el ateş etti. K. B. ve U. B. bacaklarından yaralanırken şüpheli olay yerinden bağırarak uzaklaştı. Durumu gören mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerindeki kişilerin tartışması, Saldırganın silahla ateş ettikten sonra bağırarak olay yerinden uzaklaşması görülüyor.