Maltepe'de el freni unutulan kamyon gecekondunun çatısına çarptı - Son Dakika

Maltepe'de el freni unutulan kamyon gecekondunun çatısına çarptı
01.11.2020 19:58
MALTEPE'de el freni çekilmeden park edilen kamyon, harekete geçerek yoldan çıkıp gecekondunun çatısına çarptı.
MALTEPE'de el freni çekilmeden park edilen kamyon, harekete geçerek yoldan çıkıp gecekondunun çatısına çarptı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi üzerinde meydana geldi. El freni çekilmeden park edildiği iddia edilen 54 FH 493 plakalı kamyon, bir anda harekete geçerek yoldan çıkıp, gecekondunun çatısına çarparak durabildi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından kamyon çekici yardımıyla yerinden çıkarıldı. Gecekondunun çatısında ufak çaplı hasar oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
- İstanbul
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