Maltepe'de engelliler üreterek kazanıyor - Son Dakika
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Maltepe'de engelliler üreterek kazanıyor

6 saat önce

Maltepe Belediyesi'ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi'nde eğitim gören 42 engelli öğrenci, "Üret-Kazan" projesi kapsamında tasarladıkları ürünleri satarak, gelir elde ettiler.

Maltepe'de engelliler üreterek kazanıyor, System.String[]

Maltepe Belediyesi'ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi'nde eğitim gören 42 engelli öğrenci, "Üret-Kazan" projesi kapsamında tasarladıkları ürünleri satarak, gelir elde ettiler.


Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi'nde eğitim gören 42 öğrencinin ürünleri, görücüye çıktı. Öğrencilerin el sanatları kapsamında hazırladıkları keçeden toka, anahtarlık, çanta, duvar süsü, kitap ayracı, kalemlik, cüzdan, boncuklardan bileklik, kolye, küpe, halat ipinden kalemlik, örgü iplerinden atkı, bere, banyo lifi ve ayrıca kese kağıdı gibi ürünlerin sergilendiği "Marka Çadırı"nda, halkın beğenisine sunuldu. Buradan elde edilen gelirler engelli öğrencilere dağıtıldı. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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