Maltepe'de, eşinin babaannesini boğarak öldürdüğü öne sürülen kişiye dava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de, eşinin babaannesini boğarak öldürdüğü öne sürülen kişiye dava - Son Dakika

Maltepe'de, eşinin babaannesini boğarak öldürdüğü öne sürülen kişiye dava

6 saat önce

Maltepe'de, borç istediği eşinin 80 yaşındaki babaannesini yastıkla boğarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Maltepe'de, eşinin babaannesini boğarak öldürdüğü öne sürülen kişiye dava, System.String[]

Maltepe'de, borç istediği eşinin 80 yaşındaki babaannesini yastıkla boğarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa Köşgeroğlu'nun olay tarihinden önce ekonomik yönden zorluk içerisinde olduğu, yakın çevresine borçlarının bulunduğu belirtildi.

İddianamede, Köşgeroğlu'nun, olay günü sabah saatlerinde maktul Fatıma Karagözgil'in evine gittiği ve borç istediği, Karagözgil'in ise borç veremeyeceğini ifade etmesinin ardından sanığın maktulü yastıkla boğarak öldürdüğü anlatıldı.

Mustafa Köşgeroğlu'nun, maktulü öldürdükten sonra kolunda bulunan 5 bileziği, parmağındaki taşlı altın yüzük ile cebinde bulunan cüzdanındaki bir miktar parayı alarak evden ayrıldığı aktarılan iddianamede, sanığın bunlarla borçlarının bir kısmını ödediği ifade edildi.

İddianamede, sanığın eşinin kendisini arayarak "Babaannem ölmüş, biz hastaneden eve geçiyoruz." demesi üzerine sanığın taksiye binerek maktulün evine gittiği, eşi ile maktulün kızı Nermin Övgü'yle evde bulundukları esnada sağlık ve polis görevlilerinin geldiği dile getirildi.

Üzerinde kimlik bulunmayan sanığın kimlik sorulması üzerine panikleyerek aynı binada bulunan evine çıkıp maktule ait bozdurduğu altınlardan kalan parayı tuvalete atarak sifonu çektiği anlatılan iddianamede, tekrar maktulün evine giden Köşgeroğlu'nun, güvenlik güçlerince alınarak polis merkezine götürüldüğü ve karakolda suçu kabul ettiği kaydedildi.

İddianamede bu kapsamda Mustafa Köşgeroğlu'nun, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca sanığın, maktule ait ziynet eşyaları ile bir miktar parayı çalmasından dolayı "konutta yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

İddianame, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:10 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı         
16:46
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi         
16:21
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı 7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı         
22:34
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek         
22:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:53:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de, eşinin babaannesini boğarak öldürdüğü öne sürülen kişiye dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]