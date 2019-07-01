Son Dakika Haberleri: Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.
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Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.

45 dakika önce

Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.

Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı., System.String[]
Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:17 Kaynak: İHA
Maltepe, 3. Sayfa
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