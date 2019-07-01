Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.
45 dakika önce
Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:17 Kaynak: İHA
'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı. - İSTANBUL
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