Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı
1 saat önce
Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı
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