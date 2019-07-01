Son Dakika Haberleri: Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı
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Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı

1 saat önce

Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.

Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı
Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
Maltepe, 3. Sayfa
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