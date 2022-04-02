Son dakika haber: İSTANBUL-MALTEPE'DE ESKİ ASKERİ ALANDA YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haber: İSTANBUL-MALTEPE'DE ESKİ ASKERİ ALANDA YANGIN

02.04.2022 21:21
Son dakika haber: İSTANBUL-MALTEPE'DE ESKİ ASKERİ ALANDA YANGIN

Son dakika gündem haberine göre Maltepe'de eski askeri alanda yangın çıktı.

Maltepe'de eski askeri alanda yangın çıktı. Yaklaşık 2 dönümlük alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yangın, saat 20.15 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan eski askeri alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtilen yangının haber verilmesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Maltepe ve Ataşehir'den itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 dönümlük alandaki yangın, çalışmaların ardından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İSTANBUL-MALTEPE'DE ESKİ ASKERİ ALANDA YANGIN - Son Dakika


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