Son dakika haber: İSTANBUL-MALTEPE'DE ESKİ ASKERİ ALANDA YANGIN - Son Dakika

Maltepe'de eski askeri alanda yangın çıktı. Yaklaşık 2 dönümlük alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yangın, saat 20.15 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan eski askeri alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtilen yangının haber verilmesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Maltepe ve Ataşehir'den itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 dönümlük alandaki yangın, çalışmaların ardından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.