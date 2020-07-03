Maltepe'de eski eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Maltepe'de eski eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

MALTEPE'de boşandığı eşi Fatima Y.'yi silahla yaralayan Murat Y., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

MALTEPE'de boşandığı eşi Fatima Y.'yi silahla yaralayan Murat Y., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Maltepe'de önceki gün icra memurları ile müşterek çocuklarını görmeye gelen eski eşi Fatima Y.'yi silahla yaraladığı gerekçesi ile gözaltına alınan Murat Y., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Murat Y., savcılık sorgusunun ardından, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Mahkemedeki sorgusunda Fatima Y. ile 5 yıl önce boşandıklarını, müşterek iki çocuğunun velayetinin kendisine verildiğini söyleyen Murat Y., olay günü eşinin çocukları görmeye geldiği sırada tartıştıklarını söyledi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Eski eşinin kendisine hakaret ettiğini öne süren Murat Y., "Yanında teyzesinin oğlunu gördüm. Bunların bana bir kötülük yapacaklarını düşünerek yanıma aldığım silahla eski eşime 5 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum. Olayın bu aşamaya gelmesini istemezdim, pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme, Murat Y.'nin, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.


Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:31 Kaynak: DHA

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