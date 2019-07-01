Maltepe'de eski eşiyle tartışan şahıs kafasına silah dayadı
1 saat önce
Maltepe'de iddiaya göre eski eşiyle tartışan şahıs ardından kafasına silah dayadı.
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:04 Kaynak: İHA
'de iddiaya göre eski eşiyle tartışan şahıs ardından kafasına silah dayadı. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şahsı ikna çabaları devam ediyor. - İSTANBUL
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