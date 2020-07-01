Maltepe'de eski koca dehşeti (1) - Son Dakika

Maltepe'de eski koca dehşeti (1)

MALTEPE'de boşandığı kocası tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kadın ağır yaralandı.

MALTEPE'de boşandığı kocası tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kadın ağır yaralandı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı Olay, Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, icra yoluyla çocuklarını görmeye giden kadın ile kocası arasında tartışma çıktı. Kadını yere yatıran eski koca silahla ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 kurşun yerlerine kurşun isabet eden kadın ağır bir şekilde yaralandı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı kadın tesadüfen yoldan geçen nakil ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor. Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu Memur ve emekli maaş zammı için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisini bekliyor Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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