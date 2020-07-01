Maltepe'de eski koca dehşeti - Son Dakika

Maltepe'de eski koca dehşeti

Maltepe'de boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak isteyen kadın ile eşi arasında yaşanan tartışma kanlı bitti.

Maltepe'de boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak isteyen kadın ile eşi arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Öfkeli koca, çocuklarını isteyen kadına art arda silahla ateş etti. Ağır yaralanan kadın, şans eseri yoldan geçen hasta nakil ambulansıyla hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı kadının ambulansa alındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı


Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak isteyen Fatma Y. eski kocasının evine gitti. Burada Fatma Y. ile eski eşi Murat Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Murat Y. silahını çıkararak eski eşine art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın ağır yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Şans eseri yoldan geçen hasta nakil ambulansı ile hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Olaya tanık olan bir mahalleli, "Ben esnafım mermi seslerini duyunca koşarak geldim. Vuran kişiyle köşede karşı karşıya geldik. Bana da silah çekti. Baktım kadın yerde. Kadının yanına geldik. Adam aşağı doğru koşarak gitti. Galiba aile arasında sıkıntı var. Çocukları almaya gelmiş galiba öyle bir durum olmuş. Kadın 4 5 yerinden vurmuş. Kadını kaldırdığımızda sırtından kan akıyordu. Durumu ciddiydi. Ambulans aldı hastaneye götürdü" dedi.


Yaralı kadının sağlık ekiplerince ambulansa alındığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de eski koca dehşeti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 19:03 Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı 18:40 Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
09:55
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 19:39:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de eski koca dehşeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]