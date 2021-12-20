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Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada

20.12.2021 10:06

Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kameradaİSTANBUL Maltepe'de bir esnafın sokakta yürüyen vatandaşların dükkan tabelasına çarpmaması için uyarı amacıyla kaldırıma koyduğu saksı, yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı.

Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada

İSTANBUL Maltepe'de bir esnafın sokakta yürüyen vatandaşların dükkan tabelasına çarpmaması için uyarı amacıyla kaldırıma koyduğu saksı, yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, bir işletme sahibi dükkanına ait tabela ile kaldırım arasındaki alçak mesafeden dolayı yolda yürüyen vatandaşların tabelaya çarpmaması için kaldırıma uyarı amacıyla saksı koydu. Esnafın koyduğu içi boş saksı ise yolda yürüyen bir kişi tarafından güpegündüz çalındı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Yaralanmalar olabiliyordu"

Hırsızlık olayına ilişkin konuşan dükkan sahibi Özcan Çevik, "İnsanlar köşeye kafalarını çarpmasınlar diye saksıyı koyduk. Yaralanmalar olabiliyordu. Sabah bir baktık saksı yok. Hırsız yoldan geçerken saksıyı almış, götürmüş. Saksının içinde 3-4 tane parke taşı ve 30 kiloluk kum vardı. Saksı en az 50-60 kiloydu ama hırsız bir çırpıda alıp götürmüş. Vatandaş saksıyı koyduğumuz duvarın köşesine kafasını çarpmasın diye koymuştuk. Kamera kayıtlarından gerçeği gördük. Bir hafta takip ettik ama aynı kişi buradan bir daha geçmedi" diye konuştu.

Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada
Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada
Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada
Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada
Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada
Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada
Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada
Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada
Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada

Hırsızlık, Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de esnafa hırsız şoku... Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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