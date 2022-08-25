Maltepe'de cadde ve sokaklar yağmur nedeniyle göle döndü - Son Dakika
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Maltepe'de cadde ve sokaklar yağmur nedeniyle göle döndü

25.08.2022 11:13
Maltepe'de cadde ve sokaklar yağmur nedeniyle göle döndü

Maltepe'de etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü.

Maltepe'de etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü. Araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlü çekti. Esnaf ise su taşkınlarına karşı dükkanlarının önünde önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul'un Anadolu Yakası'nda da etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış sonrası Maltepe'de cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektiği caddede trafik yoğunluğu oluştu. Çevre esnafı ise su baskınlarına karşı dükkanlarının önünde önlem aldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı.

(Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu/İHA)

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Kaynak: İHA

Tragger, Maltepe, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de cadde ve sokaklar yağmur nedeniyle göle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de cadde ve sokaklar yağmur nedeniyle göle döndü - Son Dakika
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