Maltepe'de evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Maltepe'de evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

7 saat önce

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / MALTEPE'de beş katlı binanın ikinci katında daire kapısının kapanması sonucu içeride kilitli kalan dokuz aylık Asel bebeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Maltepe'de evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de beş katlı binanın ikinci katında daire kapısının kapanması sonucu içeride kilitli kalan dokuz aylık Asel bebeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay saat 08.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi bulunan beş katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Evde bulunanların dışarı çıktığı sırada daire kapısının bir anda kapanması üzerine yatak odasında uyuyan 9 aylık Asel bebek içeride kaldı. Kapıyı açamayan anneanne ve dede ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce çelik kapıyı levye ile açmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Ardından olay yerine itfaiyenin merdiven aracı çağrıldı. Sepet ile dairenin mutfak camına ulaşan ekipler, pencereyi açarak içeriye girdi. Kapının içeriden açılmasıyla daireye giren anne ve dede, evde kilitli kalan Asel bebeğe ulaştı.

İtfaiyenin torununu kurtarmasını bekleyen dede, "Ben dışarı çıktım. Birisiyle konuşuyordum kapı aniden kilitlendi. 9 aylık çocuk içeride. İtfaiye çağırdık. Çilingirleri aradık kimse cevap vermedi. İtfaiyeyi çağırmak zorunda kaldık." dedi. Asel bebeğin anneannesi ise "İtfaiye sağ olsun Asel Zümre'yi kurtardı. Çok teşekkür ederim. Annesi dışarı çıkmıştı kilitli kaldı." diye konuştu.


Maltepe, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:24 Kaynak: DHA
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