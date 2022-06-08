Maltepe'de evinde duş alan kadını izleyen taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de evinde duş alan kadını izleyen taciz şüphelisi tutuklandı

08.06.2022 12:49

Maltepe'de evinde duş alan kadını izleyen taciz şüphelisi tutuklandı Maltepe'de evinde duş alan kadını pencereden izleyen taciz şüphelisi şahıs, kadının kocası tarafından sokak ortasında yakalanarak darp edilmişti.

Maltepe'de evinde duş alan kadını izleyen taciz şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL - Maltepe'de evinde duş alan kadını pencereden izleyen taciz şüphelisi şahıs, kadının kocası tarafından sokak ortasında yakalanarak darp edilmişti. Hakimlik, Muhammed Ç.'nin emniyette verdiği ifadenin ardından tutuklanarak ceza evine gönderilmesine karar verdi.

Maltepe'de dün saat 07.00 sıralarında iddiaya göre apartmanın bodrum katındaki dairesinde duş alan Kezban K., bir kişinin kendisini izlediğini fark ederek durumu eşi Ramazan K.'ye söyledi. Şüpheliyi kovalamaya başlayan Ramazan K. şüpheliyi yakaladıktan sonra yere yatırıp tokatladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed Ç.'yi gözaltına alarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne getirdi.

Muhammed Ç. Emniyette verdiği ifadede, "Olay günü işe gitmek için evden çıktım ve bir binanın önünden geçerken su sesi duydum. Banyo penceresi yere yakın olduğu için pencerenin dibine kadar yaklaştım ve su sesinin buradan geldiğine emin oldum. Daha sonra bir an kendimi kaybettim ve eğilerek banyo penceresinden içeri baktım. Banyo penceresi yarım açık vaziyetteydi. Bir süre pencereden içeri baktım ancak içerisi görünmediği için içerideki kişiyi göremedim." dedi.

"Pişmanım"

Bir kişinin yanına koşarak geldiğini gördüğünü ve panikleyerek kaçmaya başladığını anlatan Muhammed Ç.,"Bir iki sokak kaçtıktan sonra ismini sonradan Ramazan K. olarak öğrendiğim ve içeriye baktığım dairenin sahibi olan kişi beni yakaladı. Daha sonra beni yakaladığı sokağa polisler geldi. Banyo penceresinin sinekliğini yırtmadım. Ben pencereden bakarken sineklik yırtıktı. Pencereden içeri bakarken banyoda bulunan kadının kendisini ya da evini daha önce gözetlemedim. Böyle bir olayı ilk defa yaptım. Pişmanım."dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik de şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Maltepe'de evinde duş alan kadını izleyen taciz şüphelisi tutuklandı
Maltepe'de evinde duş alan kadını izleyen taciz şüphelisi tutuklandı
Maltepe'de evinde duş alan kadını izleyen taciz şüphelisi tutuklandı
Maltepe'de evinde duş alan kadını izleyen taciz şüphelisi tutuklandı

YORUMLAR
500
Maltepe'de duş alan kadını dikizleyen tacizciye meydan dayağı Maltepe'de duş alan kadını dikizleyen tacizciye meydan dayağı Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde 'Bir anda kendimi kaybettim' dedi! Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde 'Bir anda kendimi kaybettim' dedi!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de evinde duş alan kadını izleyen taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafı çektiler
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
15:40 SADAT, "Kişilik hakkına saldırı" gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı
15:37 Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
15:24 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti
15:07 5 ay komada kalan genç kadın uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
14:58 Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 16:19:51. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de evinde duş alan kadını izleyen taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement