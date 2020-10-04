MALTEPE'DE EVLERİ YAPILMAYAN AİLELERDEN ÇADIRLI EYLEM - Son Dakika

MALTEPE'DE EVLERİ YAPILMAYAN AİLELERDEN ÇADIRLI EYLEM

Maltepe'de çürük raporu bulunan 26 dönümlük alanda kurulan 309 daireden oluşan 25 bina yaklaşık 1,5 yıl önce belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

MALTEPE'DE EVLERİ YAPILMAYAN AİLELERDEN ÇADIRLI EYLEM, System.String[]

Maltepe'de çürük raporu bulunan 26 dönümlük alanda kurulan 309 daireden oluşan 25 bina yaklaşık 1,5 yıl önce belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Alanda bir inşaat çalışmasına hala başlanmadığını, devletten aldıkları kira yardımlarının da bittiğini belirten daire sahipleri, bugün araziye gelerek çadır kurdu. Evlerinin bir an önce yapılmasını isteyen vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

SEMİHA ŞİŞMAN: GİDECEĞİM HİÇBİR YER YOK

Boş arazide çadır kuran ev sahibi Semiha Şişman, "Ben 35 senedir dişimle tırnağımla bir yuva sahibi oldum. Evimin eşyasını sattım kiracıydım, o şekilde aldım evimi. Aç kaldım, 3 sene kömürsüz kış çıkardım. Şimdiki halime bak, tapum var ama evim yok. İnan ki mağdur durumdayız. Buraya çadır atacağım. Allah razı olsun devlet 1,5 k sene kira yardımı yaptı. Ama şimdi kira da bitti. Tek eşim çalışıyor emekli, onunla da ne kadar geçinebiliriz" dedi."Çadırımı kurdum, arsamdan herhalde atamazlar beni, tapulu arsa. Burada kalmayı düşünüyorum." diyen Semiha Şişman, "Yapacağım hiçbir çare yok. Sığınacağım, gideceğim hiçbir yer yok. İnşallah Allah yardımcımız olur. 10 sene oldu, müteahhittin hiç sesi yok. Evden paldır küldür çıkarttılar bizi boşaltılacak, diye. Eşyalarımızı bile doğru düzgün alamadık. Ev bulamadık, çok mağdur durumda kaldık. Uykularım kaçıyor, eşimin beyne giden damarları tıkalı her an felç olabilir. Doktor üzüntüden diyor. Ne yapabiliriz. Belki sesimizi devletimiz duyar da bize yardımcı olur." dedi.Zernişan Engin ise "9 sene arsayı bekledim ilk etapta. Ancak kooperatif yaptı taşındım. 35 sene oturduk. Şimdi 8 senedir kiralarda sürünüyoruz. Emekli maaşımla kira veriyorum. Devlete bana kira yardımı yapsınlar, diye müracaat ettim. Emekli maaşımı kiraya mı vereyim karnımı mı doyurayım. O yetmiyor bir de kanser oldum" diye konuştu.

KARAKAŞ: MÜTEAHHİTLER ANLAŞAMIYOR

Ufuk Karakaş ise 2013 yılında müteahhit ile bazı ev sahiplerinin  imza attığını  belirterek, "Diğer imza atmayanlar şartları beğenmemişti. Müteahhit imza atmayanlarla yol almaya çalıştı. 2019'a kadar bu iş çözümlenmedi. Burada herkes mağdur. Anlaşma yapmayanlar başka bir firma ile anlaşma yaptılar. Burası 4 parseldi, tek parsele çevrildi. Ne bu tarafın müteahhitti ne öbür tarafın müteahhitti hiçbir şekilde anlaşamıyorlar. Çözümsüzlük buradaki 309 haneye yansıyor. 309 hanenin aşağı yukarı 250'si emekli, dar gelirli. Kira yardımlarımız da bitti. Ne yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.

- İstanbul
MALTEPE'DE EVLERİ YAPILMAYAN AİLELERDEN ÇADIRLI EYLEM
MALTEPE'DE EVLERİ YAPILMAYAN AİLELERDEN ÇADIRLI EYLEM
MALTEPE'DE EVLERİ YAPILMAYAN AİLELERDEN ÇADIRLI EYLEM
MALTEPE'DE EVLERİ YAPILMAYAN AİLELERDEN ÇADIRLI EYLEM
MALTEPE'DE EVLERİ YAPILMAYAN AİLELERDEN ÇADIRLI EYLEM
MALTEPE'DE EVLERİ YAPILMAYAN AİLELERDEN ÇADIRLI EYLEM
MALTEPE'DE EVLERİ YAPILMAYAN AİLELERDEN ÇADIRLI EYLEM
MALTEPE'DE EVLERİ YAPILMAYAN AİLELERDEN ÇADIRLI EYLEM
MALTEPE'DE EVLERİ YAPILMAYAN AİLELERDEN ÇADIRLI EYLEM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE EVLERİ YAPILMAYAN AİLELERDEN ÇADIRLI EYLEM - Son Dakika

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