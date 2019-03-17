Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Eyt Mitingi

Maltepe'de Eyt Mitingi

1 saat önce

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor.

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EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin miting alanına girmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis arama noktasından içeriye alınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:24 Kaynak: DHA

Türkiye, EYT, Maltepe, Güncel
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