Son Dakika Haberleri: Maltepe'de "Eyt" Mitingi (2)

Maltepe'de "Eyt" Mitingi (2)

1 saat önce

Haber - Kamera: İdris TİFTİKCİ - Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor.

Maltepe'de
Haber - Kamera:  İdris TİFTİKCİ - Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin miting alanına girmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis arama noktasından içeriye alındı.

Ek görüntüler

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-EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dern. Başkanı Gönül Boran Özüpak röp

-Mitinge katılan vatandaşlar ile röp

-Katılımcı vatandaşların detayları

-Temsili tabutun sahneye çıkarılması

-Genel Detaylar

Görüntü Dökümü:

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- Polis araması

-Miting alanına girişler 

-Miting alanından detay 

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:31 Kaynak: DHA

Maltepe, EYT, Güncel
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