Son Dakika Haberleri: Maltepe'de "Eyt" Mitingi (2)

Maltepe'de "Eyt" Mitingi (2)

1 saat önce

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor.

Maltepe'de
EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin miting alanına girmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis arama noktasından içeriye alındı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:37 Kaynak: DHA

EYT, Maltepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Eğitim Görevlisi, 15 Yıldır Dağlarda Taş Arıyor Emekliler En Düşük Maaşın 2 Bin 20 Lira Olmasını İstiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz Erdoğan, İzmir'de HDP'li Temelli'nin Tartışma Yaratan Videosunu İzletti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 16:58:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de "Eyt" Mitingi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]