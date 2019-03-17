Maltepe'de "Eyt" Mitingi (2)
1 saat önce
EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor.
EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT
) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe
'de miting düzenliyor. Türkiye
'nin çeşitli illerinden gelenlerin miting alanına girmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis arama noktasından içeriye alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:37 Kaynak: DHA
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