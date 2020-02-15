Maltepe'de Ezgi'nin Günlüğü'nden Sevgililer Günü konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de Ezgi'nin Günlüğü'nden Sevgililer Günü konseri - Son Dakika

Maltepe'de Ezgi'nin Günlüğü'nden Sevgililer Günü konseri

15 dakika önce

Maltepe Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Türkiye'nin sevilen müzik gruplarından Ezgi'nin Günlüğü'nü müzikseverler ile buluşturdu.

Maltepe'de Ezgi'nin Günlüğü'nden Sevgililer Günü konseri, System.String[]

Maltepe Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Türkiye'nin sevilen müzik gruplarından Ezgi'nin Günlüğü'nü müzikseverler ile buluşturdu.


Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sevilen grup, 1982 yılından günümüze uzanan albümlerinden eserler seslendirerek dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkardı. Grup, "Düşler Sokağı" başta olmak üzere unutulmaz birçok şarkısını dinleyiciler ile birlikte seslendirdi. Bu özel gecede grup, sevilen şairlerin şiirlerinden besteledikleri eserlerini de icra etti. Anadolu coğrafyası müziğini caz müziğiyle ve evrensel tınılar ile birleştiren grup dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Sevgililer Günü, 14 şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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